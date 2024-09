Castellanos lavora in gruppo: recuperato per l’Europa League

Taty Castellanos ha saltato la trasferta di domenica scorsa a Firenze, ma stamattina si è allenato in gruppo. Un recupero importante, quello dell’attaccante che farà parte dei convocati per la prima sfida della Lazio in Europa League, domani sera ad Amburgo contro la Dinamo Kiev. Lavora ancora a parte il difensore Gigot.

Foto: Instagram Lazio