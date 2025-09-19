Castellanos: “Il derby è una partita speciale, la aspettiamo un anno intero. In campo c’è paura di sbagliare”

20/09/2025 | 00:05:22

Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A in vista del derby contro la Roma di domenica.

Queste le sue parole: “Sono partite speciali, aspettiamo tutto l’anno per poter giocare partite come queste, veramente imprevedibili. Non importa quale posizione in classifica occupi, puoi essere in testa come in fondo, nel derby – spiega il centravanti argentino – nessuno parte mai da favorito. Devi essere concentrato sempre al 100%”.

Che cosa pensa di questa partita e di quello che rappresenta? “È uno dei derby più difficili e sentiti di tutta Europa, durante la settimana si sente la tensione in tutta la città”.

Qual è il vostro approccio alla sfida? “Alla Lazio, sia in campo che fuori con i nostri tifosi, vogliamo rappresentare il club nel miglior modo possibile e onorare la nostra storia nel derby. È un bellissimo momento per la città”.

Come mai non sempre risulta essere una gara bellissima?

“In campo a volte non è un bellissimo spettacolo, perché tutti hanno paura di sbagliare, ma se ci assumiamo le nostre responsabilità e lavoriamo duro saremo pronti alla sfida. Speriamo di portare a casa una vittoria e dare gioia ai nostri tifosi”.

Foto: Instagram Lazio