Castellanos: “Ho un buon rapporto con gli argentini della Roma, ma non ci frequentiamo”

28/06/2025 | 22:20:32

Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, a La Nacion ha raccontato la sua esperienza alla Lazio, parlando anche del derby con la Roma e del rapporto con gli argentini che giocano tra le fila dei ‘cugini’ giallorossi: “La gente è molto appassionata e la maggior parte delle persone che lavora nel club è tifosa della Lazio, quindi vive tutto in modo completamente diverso, soprattutto quando si avvicina il derby. Anche se sono qui da poco tempo, mi sento già molto legato ai tifosi della Lazio e al club. Certamente siamo rivali, ma sì, ci salutiamo con molto rispetto, ho un ottimo rapporto con la maggior parte di loro e qualche volta ci siamo incontrati in qualche ristorante, e ci siamo sempre parlati e salutati nel migliore dei modi. Abbiamo un buon rapporto. Però non ci frequentiamo fuori dal calcio, perché loro vivono in una zona molto lontana da Roma e noi siamo dall’altra parte, quindi è un po’ difficile, ma ho un ottimo rapporto con loro e mi fa piacere anche che a loro stia andando bene”.

Foto: Instagram Lazio