Castellanos: “Giocare in Premier era il mio sogno, mi sentivo pronto”

23/01/2026 | 18:13:31

Castellanos ha parlato ai canali ufficiali del West Ham:”Non sono passate neanche tre settimane dal mio arrivo, ma sono successe tantissime cose e ho amato ogni secondo! Il West Ham è un club davvero ben organizzato, con persone fantastiche che mi hanno fatto sentire il benvenuto dal primo giorno. Conoscere già Guido Rodríguez grazie alla Nazionale mi ha aiutato: condividere lo spogliatoio con un campione del mondo è sempre fantastico! Ho avuto ottime chiacchierate con Nuno Espírito Santo ed è stato bello che mi abbia gettato subito nella mischia. Mi sentivo pronto. Mi ero allenato e avevo giocato molto nel mio precedente club, la Lazio. Ci è voluto un po’ per adattarmi al ritmo della Premier e ai nuovi compagni (avevo fatto un solo allenamento prima dell’esordio!), ma giocare qui è un sogno che si avvera”.

foto sito west ham