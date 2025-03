Castellanos dopo l’infortunio: “Sono triste e scoraggiato, non ero abituato”

El Taty Castellanos ha affidato ai social un commento dopo il nuovo infortunio che gli è capitato.

Queste le sue parole: “Famiglia Lazio, dopo 1 mese di recupero dall’adduttore, dopo tanti sforzi fisici e mentali per tornare in campo, ho avuto una lesione al soleo dell’altra gamba. Sono triste e scoraggiato, vorrei davvero giocare, vederli e sentire il loro sostegno. Non sono abituato a questo tipo di infortuni, è tutto molto nuovo per me, ma è una cosa che può succedere. Non vedo l’ora di essere di nuovo con voi. Lavorerò per essere presto più forte e pronto ad aiutare la squadra. Forza Lazio!”.

Foto: Instagram Lazio