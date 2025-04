Castellanos: “80 partite con la Lazio? Spero di farne ancora tante”

El Taty Castellanos, attaccante della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club, alla vigilia della gara contro il Bodo-Glimt, soffermandosi sul traguardo delle 80 gare in maglia biancoceleste.

Queste le sue parole: “Sappiamo che è una partita difficile con il 2-0 dell’andata. Difficile, ma non impossibile. Dobbiamo dare tutto in campo per ottenere un risultato positivo”.

Cosa vi ha lasciato il derby?

“A livello mentale è difficile perché abbiamo giocato ogni tre giorni. Siamo un gruppo ristretto per tutte le competizioni, ma abbiamo lavorato bene e dobbiamo dare tutto”

Ottanta gare con la Lazio, come si sente?

“Speciale giocare tante partite con questa maglia. Dobbiamo lasciare tutto in campo e farlo per i tifosi. Dobbiamo portare a casa un risultato positivo”.

Foto: sito Lazio