Castaneda (attaccante Sheriff): “Sogno di giocare in Serie A. Non sarà facile tenersi alle spalle Inter e Real”

Frank Castaneda, attaccante dello Sheriff, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato delle ambizioni della squadra moldava ma anche personali: “Real e l’Inter sono due squadre fortissime, due club dalla grande tradizione. Sarà dura tenerle alle nostre spalle. Il mio grande desiderio è giocare in A perché in questo campionato militano tanti calciatori importanti. So bene che rispetto al passato la Premier è più attraente della Serie A, ma il vostro torneo per me rimane il top. Farei di tutto per avere una chance in un club italiano”.

FOTO: Twitter Champions