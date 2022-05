Castan elogia Mourinho: “E’ un tecnico vincente e a Roma sono sicuro farà grandi cose”

Ai microfoni di Leggo è intervenuto Leandro Castan, il quale si è soffermato a parlare della Roma elogiando in particolar modo Jose Mourinho rilasciando queste dichiarazioni: “Mourinho può cambiare la Roma, lo farà è un vincente che ha fatto la storia del calcio. Sta dimostrando di essere in grado, e alla grande, di tirare fuori il meglio da tutta la rosa. Non è da tutti”.

FOTO: leandro-castan-twitter-guarani