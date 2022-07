Castan annuncia il ritiro: “Oggi dico basta, grazie alla Roma e a Walter Sabatini”

Leandro Castan è stato una colonna portante della Roma di Rudi Garcia. Il difensore brasiliano infatti insieme al connazionale Marquinhos formava una coppia difensiva difficile da superare che ha fatto le fortune della Roma e della dirigenza. Oggi il difensore ha annunciato l’addio al calcio. A 35 anni ha deciso di smettere. Tanti anni di carriera passati in Italia, oltre che la maglia della Roma, il brasiliano ha giocato con Torino, Cagliari e Sampdoria. Ad annunciare il ritiro è stato lui stesso tramite un lungo messaggio sui social che riportiamo integralmente.

“A 16 anni ho lasciato casa con un sogno nel cuore: diventare un calciatore. Dio mi ha dato più di quel che ho sognato. Mai pensavo di giocare nelle squadre in cui ho giocato e di vincere quel che ho vinto. Neanche immaginavo che nel momento migliore della mia carriera dopo un giramento di testa e un paio di esami i dottori mi dicevano che non potevo più giocare a pallone. Non sapevo cosa pensare. Oggi, dopo 8 anni, posso dire che è finita. Non sono più riuscito ad arrivare ad alti livelli ma ho vinto contro l’avversario più difficile e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a continuare la mia carriera. Ringrazio il professore che mi ha operato, l’AS Roma attraverso Walter Sabatini che è stato come un padre per me. Il mio allenatore Rudi Garcia che mi ha dato un sostegno incredibile e tutti i tifosi che mi hanno dato un appoggio incredibile. Grazie a tutti gli amici italiani che mi hanno aiutato in questo percorso”.

Foto: Twitter Roma