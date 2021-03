Castagnetti un eurogol per la Cremonese. Entella: Vivarini sempre più nei guai

Una vittoria pesante per la Cremonese che passa a Chiavari contro l’Entella per 2-0 grazie ai gol di Gaetano al 3’ della ripresa e allo straordinario raddoppio al 16’ di Castagnetti, non nuovo a prodezze del genere, con un sinistro al volo da distanza siderale che ha lasciato di sasso il portiere Borra. La Cremonese sale a quota 35 allontanandosi dalla zona playout, mentre l’Entella è sempre più inguaiato, ultimo a quota 21 e a 7 punti dalla Reggiana quartultima (ma gli emiliani devono ancora giocare). La cura Vivarini non funziona, è possibile che l’Entella faccia alcune riflessioni relative alla posizione dell’allenatore.

Foto: Logo Serie B