Castagne: “Stiamo trattando il rinnovo con l’Atalanta”

“A Bergamo sto benissimo, non l’ho mai nascosto”. Queste le parole di Timothy Castagne, laterale dell’Atalanta, pronunciate nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Stiamo trattando il rinnovo di contratto. Penso che sia stato giusto iniziare a parlarne dopo la fine del campionato”, ha proseguito il giocatore belga, “Sono tranquillo, vedremo quali saranno i segnali della dirigenza. Altre offerte? Sarò onesto: in generale non mancano, ma la priorità è l’Atalanta”.

Foto: zimbio