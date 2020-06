Castagne: “A squadre come Tottenham e PSG non si può dire di no”

Intervistato da La Dernier Heure, Timothy Castagne, esterno dell’Atalanta, ha commentato le voci di mercato che lo riguardano: “Siamo onesti, club come Tottenham e PSG non si possono rifiutare. L’interesse di squadre del genere è la prova che il lavoro paga. Ma non voglio fermarmi ad un semplice interesse, voglio di più.”

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League