Cassata: “Sono carico per questa nuova avventura. Voglio dimostrare quanto valgo”

Il nuovo centrocampista del Parma Francesco Cassata si è presentato ai nuovi tifosi crociati: “Sono felicissimo di essere qui, non vedevo l’ora di raggiungere i miei compagni e sono veramente carico per questa nuova avventura. I primi momenti con la squadra? Tutti i compagni mi hanno accolto bene, ho trovato un gruppo unito e mi ha colpito molto l’organizzazione che c’è in questa società. Siamo pronti tutti quanti per provare a fare qualcosa di davvero importante. Quanta voglia ho di Parma? Ho tanta voglia sia di Parma che di campo, ultimamente mi è mancato un po’ e adesso è arrivato il momento di dimostrare il mio valore. Insieme ai miei compagni e al mister faremo vedere quello che sappiamo fare. Arrivo dall’infortunio che mi ha formato molto anche a livello caratteriale. Sono stati momenti difficili, adesso però finalmente sto bene. E mi sono ripreso del tutto. Non vedo l’ora di scendere in campo e far vedere quanto valgo”