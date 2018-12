Cassano: “Vorrei fare il ds, ma senza dover dire solo sì. Var? Una pagliacciata”

Intervenuto al programma televisivo Tiki Taka, Antonio Cassano, ex attaccante, ha parlato del suo recente tentativo di tornare in campo all’Entella e del suo futuro: “Volevo vedere se avevo ancora voglia e aiutare Gozzi ad attirare le luci su di lui perché non se li cacava nessuno”. Per il suo domani invece: “Mi piacerebbe fare il direttore sportivo, dove capita capita, ma non a prendere lo stipendio dovendo solo dire di sì. Con questa testa vent’anni fa avrei fatto molto di più, ma va bene così. Non ho rimpianti”. Infine sul Var: “Lascerei solo la goal-line technology, per il resto bisogna lasciare agli arbitri il diritto di sbagliare. Poi le partite si fermano, non sai se esultare o no per un gol, è una pagliacciata”.

Foto: Twitter Entella