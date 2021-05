Cassano: “Se giocassi in una squadra di Guardiola, Pep mi metterebbe fuori rosa dopo un minuto”

Nella consueta diretta Instagram con Vieri e Adani, Antonio Cassano ha parlato di Guardiola, allenatore del City che ha avuto come compagno alla Roma.

Queste le sue parole: “Pep mi metterebbe fuori rosa dopo un minuto. Pep vuole gente che corre, non sarei stato un suo giocatore ideale”.

Vieri e Adani poi gli chiedono: “E se insieme a te ci fosse Messi, correresti per lui?”. Il barese risponde: “Se giocassi con Messi, lo prenderei in braccio e correrei anche per lui”, la risposta divertita di Cassano.

