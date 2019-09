Cassano: “Scudetto? Lo vince l’Inter. Il calcio attuale ha pochi campioni”

Antonio Cassano, ex fantasista di Sampdoria e Roma, ha parlato dell’attuale Serie A rilasciando un’intervista al settimanale Sette: “Scudetto? Lo vince l’Inter. Nel calcio di oggi non mi ci riconosco. Il mio calcio era fatto di grandissima qualità, di gente che sapeva giocare davvero. Oggi in Serie A ci saranno cinque giocatori che all’epoca mia sarebbero potuti entrare in campo. Certo, ero abituato bene. Al mio fianco o contro avevo Ronaldo, Zidane, Totti, Del Piero, Pirlo, Iniesta, Xavi: difficile trovare un concentrato di campioni così”.

