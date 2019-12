Cassano, Pellissier, Lucarelli e non solo: ecco tutti i nuovi direttori sportivi

C’è anche Antonio Cassano tra coloro che hanno svolto oggi gli esami finali per l’abilitazione a direttore sportivo. Con lui, tanti altri volti noti del calcio di Serie A, come l’ex difensore del Parma, Alessandro Lucarelli, e l’ex attaccante del Chievo, Sergio Pellissier. Loro, così come gli altri allievi del corso, hanno sostenuto oggi la prova orale e la discussione della tesi a Coverciano, dopo aver effettuato, nelle scorse settimane, la prova scritta. Di seguito l’elenco completo degli altri nuovi direttori sportivi: Cristoforo Barbato, Andrea Baretti, Emanuele Berrettoni, Gianluca Berti, Gianluca Bocconcello, Dario Bova, Francesco Cangi, Antonio Cassano, Salvatore Maria Castorina, Ferdinando Coppola, Cristian Simone Cottarelli, Irene Cravero, Simone Farina, Claudio Ferrarese, Sergio Filipponi, Massimo Frassi, Riccardo Gaucci, Giuseppe Giglio, Simone Grillo, Simone Guerri, Giuseppe Lolaico, Alessandro Lucarelli, Giorgio Marinucci Palermo, Matteo Padalino, Sergio Pellissier, Marco Pianotti, Nicola Pozzi, Christian Puggioni, Carmine Russo, Matteo Scala, Mattia Serafini, Elisabet Spina, Stefano Stefanelli, Massimo Tanzillo, Tomaso Tatti, Matteo Tognozzi, Orlando Urbano, Fortunato Varrà, Marco Zanardini e Francesco Zanardini.

Giornata di esami a #Coverciano: sono tornati nelle aule del Centro Tecnico Federale gli allievi del corso per #DirettoreSportivo, per sostenere l'ultima prova orale del loro percorso formativo. 📰 Articolo: https://t.co/cfX2ZbU0xD

📸 Fotogallery : https://t.co/LZmP5Sc3qc pic.twitter.com/Ls0LpPpYyi — FIGC (@FIGC) December 9, 2019

Foto: Twitter ufficiale Figc