Cassano non cambia idea: “Richarlison? Rimango dell’idea che sia scarso”

Antonio Cassano sa sempre come attirare l’attenzione. Dopo la clamorosa rete segnata da Richarlison contro la Serbia, sono diventate virali delle vecchie dichiarazioni del barese sulla punta verdeoro: “Richarlison è scarso, non sa stoppare la palla. Le ore dopo la rete del brasiliano sono state un vero e proprio calderone ma a quanto pare Cassano non ha cambiato idea, dichiarando scherzosamente: “Richarlison ha sbagliato lo stop e ha segnato lo stesso”.

Foto: Instagram Cassano