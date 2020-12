Cassano, le solite esagerazioni: “Lukaku ha due merluzzi al posto dei piedi”

Antonio Cassano, ieri sera nel corso di una diretta Twitch con Christian Vieri, Nicola Ventola e Daniele Adani, ha espresso un parere critico su Romelu Lukaku. E lo ha fatto alla sua maniera. Vieri aveva definito il belga “il miglior attaccante al mondo”, mentre Ventola poco prima aveva detto che l’ex centravanti dello United in questo momento “non ha un difetto“. Questa la replica di Cassano, tra il serio e il faceto: “Non ha un difetto? Ha due merluzzi al posto dei piedi. Non potrà mai essere un campione raffinato, è un animale fisico. Infatti in Inghilterra ha fatto una fatica allucinante, è forte in Italia“.

Foto: Twitter Figc