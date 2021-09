Cassano: “Immobile fa gol ma non sa giocare a calcio, gli scotta la palla tra i piedi”

Antonio Cassano, ex attaccante di tante squadre di Serie A, è intervenuto come di consueto alla Bobo TV per parlare di calcio e per dire la sua su Ciro Immobile. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni riguardo il bomber biancoceleste:

“Ha fatto 150 gol con la Lazio, ma ripeto che non sa giocare a calcio. Ha paura, gli si legge in faccia. Quando gli dai la palla lui non la vuole perché scotta. E’ assurdo che l’Italia non sia riuscita a segnare contro la Svizzera con una difesa così scarsa. All’Italia l’unica cosa che manca è un numero 9. Se avessimo Lewandowski nessuno ci batterebbe, visto che il nostro calcio è meraviglioso. Scamacca e Raspadori? Con tutto il rispetto non so se potremo presentarci con loro in attacco ai Mondiali”.

Foto: Instagram Bobo Tv