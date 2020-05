Cassano: “Icardi lascerà l’Inter per 70 milioni. La Juve non mi è simpatica, ma Agnelli…”

Antonio Cassano, durante la diretta Instagram con Christian Vieri, ha parlato anche di Icardi e della Juventus: “Da quello che so per certo, Icardi non potrà rimanere all’Inter, ormai è fuori. Non vestirà più la maglia dell’Inter, neanche se dovesse tornare dal PSG. Quanto vale Mauro oggi? Per me incasseranno 70 milioni dall’argentino. Ti possono ancora dare questa cifra per un giocatore come Icardi dopo il Coronavirus. Lui vale quei soldi, anche se non so ancora chi può pagarli. La Juve a me non sta molto simpatica, ma Agnelli ha creato un impero. Parla 3-4 lingue, da quando è arrivato ha creato una squadra vincente, ha messo gli uomini giusti al punto giusto, è perfetto. Ha fatto dei miracoli, ora la Juve è una delle 3-4 società più forti del mondo”.

Foto: FIGC