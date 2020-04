Cassano e la presentazione al Real: “Mi volevano in giacca e cravatta, allora ho scelto il peluche”

Antonio Cassano torna a parlare della sua esperienza al Real Madrid. L’ex attaccante di Roma, Inter e Milan, tra le altre, è intervenuto in diretta su Instagram con Christian Vieri raccontando la sua presentazione alle Meregnues: “Il peluche sul collo? Bisogna avere i co***oni per presentarsi al Real Madrid. Loro volevano che mettessi giacca e cravatta, ma se mi vogliono io sono così. Per questo mi sono presentato con quel peluche. A distanza di tempo, però, mi vergogno”, le parole di Cassano.

Foto: abc.es