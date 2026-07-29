Caso Volpato rientrato, la nota del Sassuolo: “Il giocatore torna in gruppo”

29/07/2026 | 21:19:38

Caso Volpato rientrato in caso Sassuolo. Il club emiliano rende noto come il calciatore sia rientrato in gruppo, dopo che nei giorni scorsi era stato trovato positivo alla cocaina.

La nota: “Tornano in campo i neroverdi dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Aquilani al termine della pre season in Val di Non. La squadra dopo una prima fase di riscaldamento e lavoro di prevenzione in palestra, si è spostata in campo dove ha svolto esercitazioni tecnico tattiche specifiche per reparti e sviluppo manovra. A fine sessione lavoro metabolico a secco. Cristian Volpato è rientrato regolarmente in gruppo dopo aver sostenuto nei giorni scorsi le visite mediche di rito e specifici esami delle urine e test ematici predisposti, in assenso con il calciatore, al fine di accertare le condizioni dello stesso in seguito alle notizie emerse per mezzo stampa. Tutti i test effettuati hanno riportato esito negativo. Domani la squadra effettuerà una doppia sessione di allenamento e alle 21:00 parteciperà all’evento di presentazione presso il Piazzale delle Rose di Sassuolo. L’ingresso alla serata è libero”.

Foto: Instagram Sassuolo