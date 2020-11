Caso Vida: “Ha abbracciato tutti, a rischio la gara con la Svezia di Nations League”

La partita tra Croazia e Svezia è in pericolo dopo l’assurda vicenda che ha visto protagonista Domagoj Vida, il quotidiano Aftonbladet scrive così:

“La squadra croata ha giocato per un tempo con un calciatore contagiato dal coronavirus. I risultati sono arrivati intorno alla mezzanotte e fino alla sua uscita dal campo Vida è stato in contatto con i compagni e con gli avversari, abbracciando tutti”.

La gara con la Svezia è in programma per sabato, a quanto pare tra i giocatori più a rischio ci sono anche Marcelo Brozovic e Luka Modric, fotografati mentre abbracciavano Vida.

Domagoj Vida'nın maçta ve öncesindeki hazırlık aşamasında yakın temasta bulunduğu bazı isimler 🇭🇷Luka Modric

🇭🇷Marcelo Brozovic

🇹🇷Şenol Güneş

🇹🇷Caner Erkin

🇹🇷Mert Çetin

🇹🇷Dorukhan Toköz

🇹🇷Cenk Tosun pic.twitter.com/WhOrkReWa3 — Sporx (@sporx) November 11, 2020