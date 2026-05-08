Caso Tchouaméni-Valverde, il Real multa entrambi con 500 mila euro: il comunicato

08/05/2026 | 18:24:43

Il Real Madrid ha annunciato di aver preso una decisione sulle sanzioni da applicare a Federico Valverde e Aurelien Tchouaméni a seguito della lite tra i due.

Ecco il comunicato del club:

“Il Real Madrid CF comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato all’avvio del procedimento disciplinare ieri nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, entrambi sono comparsi oggi dinanzi all’investigatore incaricato del caso.

Durante la loro apparizione, i giocatori hanno espresso il loro più profondo rimorso per l’accaduto e si sono scusati a vicenda.

Inoltre, hanno esteso le loro scuse al club, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai tifosi, e si sono entrambi resi disponibili al Real Madrid ad accettare qualsiasi sanzione il club ritenga opportuna.

In queste circostanze, il Real Madrid ha deciso di imporre una sanzione pecuniaria di cinquecentomila euro a ciascun giocatore, concludendo così le relative procedure interne”.

Foto: Instagram Real Madrid