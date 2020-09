L’Università per Stranieri di Perugia ha emesso una nota per commentare il caso dell’esame di lingua svolto da Luis Suarez. Ecco cosa scrive:

“In relazione agli accertamenti in corso l’Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso”.

Foto: Loris Cerquiglini