Caso Suarez, la ministra De Micheli: “Paratici mi ha telefonato per un’informazione, non per l’esame”

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli è tornata sulla vicenda legata all’esame d’italiano di Luis Suarez. Intervistata da Che tempo che fa, su Rai 3, spiegato: “Io ho ricevuto una telefonata da Fabio Paratici che conosco da molti anni, che è piacentino come me. Paratici mi ha chiesto un’informazione, non per l’esame di lingua. Mi ha informato che Suarez aveva fatto parte della richiesta online per l’esame, che non si era completata per motivi che non erano conosciuti. Mi ha chiesto se si potesse capire come completare la richiesta. Abbiamo convenuto che fosse meglio rivolgersi a chi si occupa quotidianamente di questi temi”.

Foto: Mirror