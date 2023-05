Caso stipendi: la Juve apre al patteggiamento. Le ultimissime

Dopo le parole di Francesco Calvo nel pre-partita della sfida contro il Milan, potrebbe arrivare la possibile svolta nel filone stipendi in casa Juventus. Il club bianconero ha aperto all’accordo con la FIGC per il patteggiamento sul processo legato alla doppia manovra stipendi. Per questo motivo, il processo previsto per il 15 giugno, potrebbe essere anticipato a domani. In questo modo il club bianconero, chiaramente, rinuncerebbe a tutti i ricorsi.

Foto: Twitter Juventus