Caso Sextape, Benzema condannato a 12 mesi di carcere con la condizionale

L’attaccante del Real Madrid e della Nazionale francese, Karim Benzema, è stato condannato ad un anno di carcere, con la condizionale, per il caso sextape ai danni dell’ex compagno di Nazionale, Mathieu Valbuena.

L’attaccante è stato è stato riconosciuto colpevole di complicità nel tentativo di ricatto dell’ex compagno di squadra Mathieu Valbuena, finito nei guai per un video hard.

Il giocatore non era presente in aula al processo a Versailles.

Stasera il Real Madrid sarà in campo in casa dello Sheriff in Champions League, per provare a blindare il primo posto nel girone dell’Inter.

Foto: Twitter Euro 2020