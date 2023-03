Caso Serra, respinto il ricorso sulla squalifica di Mourinho: Roma in silenzio stampa contro Sassuolo e Lazio

Nessuna dichiarazione dal pre partita di Roma-Sassuolo fino al post partita di Lazio-Roma. La squadra giallorossa, secondo quanto riportato dall’Ansa, resterà in silenzio stampa come segno di protesta dopo la decisione della Corte sportiva d’appello che ha respinto il ricorso sulla squalifica di due giornate inflitta a José Mourinho per lo scontro con l’arbitro Serra durante la sfida contro la Cremonese. La Roma si aspettava almeno la riduzione della sanzione ad un turno di squalifica. Mourinho parlerà regolarmente in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad.

Foto: Mourinho Instagram