Caso Serra, respinto il ricorso della Roma: confermata la squalifica di due giornate a Mourinho. Salta il derby

Nulla da fare per José Mourinho. Il ricorso presentato per la squalifica di due giornate inflitta dopo lo scontro con Serra, durante Cremonese-Roma, è stato respinto dalla Corte sportiva d’appello. Lo Special One salterà le sfide contro Sassuolo e Lazio. La nota della Figc: “Dopo la sospensiva disposta sabato scorso, la Corte Sportiva d’Appello presieduta da Umberto Maiello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma in merito alla squalifica di 2 giornate inflitta a José Mourinho”.

Foto: Twitter Roma