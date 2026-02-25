Caso Prestianni: attesa la decisione sulla squalifica provvisoria nel pomeriggio
25/02/2026 | 11:50:23
Secondo quanto riportato da L’Equipe, in seguito al ricorso del Benfica la UEFA deciderà nelle prossime ore sulla squalifica provvisoria per il calciatore Gianluca Prestianni, accusato di un presunto episodio razzista nei confronti di Vinicius Jr. Nel pomeriggio sapremo dunque se l’argentino potrà giocare questa sera contro il Real Madrid al Bernabeu, mentre la decisione definitiva sul caso verrà presa più avanti.
Foto: sito UEFA