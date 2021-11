Secondo quanto riportato dall’ANSA, il dg bianconero Cherubini è stato ascoltato oggi in Procura per quanto riguarda il caso plusvalenze della Juventus in quanto “persona informata sui fatti” dopo aver sostituito l’indagato Paratici. Per quanto concerne i particolari, l’investigazione riguarda “Plusvalenze per 282 milioni in tre anni connotate da valori fraudolentemente maggiorati”.

FOTO: Sito Juve