Caso plusvalenze, Gravina: “Eviterei processi sommari. Nello sport ci sono forme di degenerazione che vanno provate”

Gabriele Gravina, ha parlato a margine della presentazione del Bilancio Integrato della FIGC. Il presidente della Figc ha toccato anche il tema delle plusvalenze della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni alla stampa presente: “Lavoriamo sul tema plusvalenze già da due-tre anni. Nel mondo dello sport ci sono forme di degenerazione che vanno però provate, eviterei ogni processo sommario e mi rimetterei alle valutazioni corrette della magistratura, che ha strumenti più attenti e invasivi dei nostri. Come abbiamo già suggerito, stiamo cercando di adottare accorgimenti che verranno inserite nelle prossime licenze nazionali”.

Sulla possibilità di utilizzare un algoritmo: “Tutto ciò che può essere collegato ad una valutazione soggettiva non può essere tradotto in un algoritmo. Non sarà mai condiviso in termini di giudizio. Il tema è un altro, dobbiamo capire se nel mondo dello sport possiamo adottare delle cautele nel tenere in considerazione le plusvalenze effettive, quelle che richiedono scambi di finanza”.

FOTO: Sito ufficiale FIGC