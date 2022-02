Caso Overmars, Van der Sar: “La situazione è spaventosa. È un duro colpo per tutti coloro che tengono all’Ajax”

Anche Van der Sar ha detto la propria sul caso Overmars: “La situazione è spaventosa per tutti. Mi sento in primis responsabile per le colleghe, nella mia posizione. Dovremo prestare ancora più attenzione a questo aspetto in futuro. Io e Marc siamo stati compagni all’Ajax e in Nazionale dagli anni 90′ e ora lavoriamo assieme qui da una decina di anni. Un fine rapporto che arriva in modo brusco. All’Ajax stanno tutti lavorando a un progetto vincente e meraviglioso. La notizia è un duro colpo per coloro i quali tengono a questo club“.