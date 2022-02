Caso Overmars, Meijaard: “È doloroso per tutti, ha superato il limite”

Leen Meijaard capo della sorveglianza dell’Ajax sul caso Overmars: “Questa è una situazione drammatica per tutti coloro che sono coinvolti in qualsiasi modo. È devastante per le donne che hanno dovuto avere a che fare con questo comportamento. Quando abbiamo appreso la notizia, abbiamo immediatamente agito, deliberando attentamente e valutando quale fosse la cosa migliore da fare, il tutto in consultazione con l’amministratore delegato Edwin van der Sar e assistiti da un esperto esterno. Marc è probabilmente il miglior direttore di calcio che l’Ajax abbia avuto. Abbiamo prolungato il suo contratto per un motivo. Ma sfortunatamente, ha davvero superato il limite, quindi continuare come direttore non era un’opzione, lo ha riconosciuto lui stesso. È estremamente doloroso per tutti. Voglio esprimere il desiderio che tutte le persone coinvolte trovino la pace e la privacy per elaborare questo”.