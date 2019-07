Caso Neymar, il padre replica al Psg: “Sapevano che sarebbe tornato il 15”

In casa Psg è scoppiato il caso Neymar. L’asso brasiliano non si è difatti presentato in ritiro, con il club parigino che ha espresso il proprio disappunto attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale (leggi qui). La replica del padre-agente dello stesso Neymar non si è fatta attendere: “Le ragioni dell’assenza sono note, è più di un anno che l’impegno al Neymar Junior Institute è all’ordine del giorno, e ora non potevamo cambiare. Senza polemiche dico che il PSG sapeva che si sarebbe presentato il 15”, le sua parole a Fox Sports Brasil.

Foto: AS