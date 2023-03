L’UEFA aprirà un’inchiesta per sul caso Negreira, in modo da fare chiarezza sull’ex vice-presidente del comitato tecnico degli arbitri che avrebbe ricevuto dal Barcellona negli anni scorsi versamenti per diversi milioni di euro. Adesso l’UEFA intende vederci chiaro, ha nominato ispettori etici e disciplinari per svolgere un’indagine su possibili violazioni del club catalano.