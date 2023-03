Caso Negreira: i tifosi dell’Athletic tirano banconote in campo

Il “Caso Negreira” continua a impazzare in Spagna, con proteste contro il Barcellona in ogni stadio dove i catalni giocano. L’ultima protesta si è avuta durante il match di Liga contro l’Athletic Bilbao al “San Mames” che ha visto i tifosi di casa lanciare in campo delle banconote con la scritta “Mafia“. Il riferimento è chiaramente al caso legato alla presunta corruzione da parte del club catalano nei confronti degli arbitri del campionato spagnolo.

Foto: sito Barcellona