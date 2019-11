Caso Napoli, nuovo comunicato del club: “Il ritiro non era punitivo, ma…”

Nuovo comunicato del Napoli. Il club partenopeo, dopo l’ammutinamento del post partita contro il Salisburgo, ha chiarito le motivazioni che si celavano dietro il ritiro deciso dal presidente De Laurentiis: “Con riferimento alle notizie apparse oggi e negli ultimi giorni relative al ritiro della prima squadra, la Società rileva con sorpresa come alcuni organi di stampa lo abbiano erroneamente qualificato ‘ritiro punitivo’. Il Presidente De Laurentiis – lunedi’ 4 novembre u.s. – aveva dichiarato a Radio Kiss Kiss in modo chiaro e inequivocabile: ‘Questo è un ritiro costruttivo e non punitivo’. Un ritiro, espressione della complessa modalità di allenamento, destinato a far ritrovare al gruppo dei calciatori la concentrazione e le necessarie motivazioni alla vigilia di due gare importanti e delicate”, si legge nella nota ufficiale.

Comunicato stampa della SSC Napoli

Foto: Twitter ufficiale Napoli