Caso Mayorga: cadono tutte le accuse di stupro per Ronaldo

L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, non sarà incriminato dopo che l’ex modella statunitense Katheryn Mayorga l’ha accusato di averla stuprata in una stanza d’albergo a Las Vegas nel 2009. La notizia è stata resa nota dalla procura di Las Vegas, che in un comunicato ha parlato di “mancanza di prove chiare sulla base delle informazioni fin qui ricevute per documentare chiaramente uno stupro”. Di seguito il documento integrale.

@LasVegasDA Declines to Prosecute 10-year-old Sexual Assault Allegation Against Cristiano Ronaldo. @ClarkCountyNV pic.twitter.com/XXdc8D9Plk — Clark County DA (@LasVegasDA) July 22, 2019

