Caso Marciniak, nessuna dichiarazione dopo Inter-Barcellona. La smentita

08/05/2025 | 15:15:34

Il Barcellona non ha ancora smaltito le scorie della dolorosa serata di San Siro. I catalani hanno puntato il dito contro Szymon Marciniak, l’arbitro polacco della sfida che già prima della partita era stato definito “madridista”. Secondo i blaugrana, le decisioni sarebbero state tutte a favore dei ragazzi di Inzaghi: lo ha ribadito ieri anche il presidente Laporta, alle quali l’esperto direttore di gara aveva risposto ieri: “Questi commenti sono ridicoli. Cosa posso dire di questi stupidi commenti? Non ho fatto torto a nessuno. Un reclamo del Barça? Sono pronto a tutto. Il terzo gol dell’Inter è stato sicuramente valido”, avrebbe dichiarato a Cairo News. Ma tali parole non sono mai state pronunciate dall’arbitro. Una vera e propria fake news circolata ieri e smentita ufficialmente dal giornale polacco Przegląd Sportowy Onet, che si è fatto portavoce dell’arbitro: “Le dichiarazioni pubblicate dai mezzi di comunicazione egiziani e spagnoli che sono risuonate con forza sulle reti sociali, sono false. A un arbitro non è permesso commentare dopo le partite le proprie decisioni. Come ci ha informato lo stesso Marciniak, quelle dichiarazioni non sono mai state rilasciate”.

Foto: Instagram Marciniak