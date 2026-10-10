Caso Manchester City: il club ha provato a pagare una multa per evitare sanzioni più gravi. No della Premier

10/10/2026 | 11:25:11

Il caso Manchester City, accusato di 114 capi d’accusa con 1.2 miliardi di dollari di irregolarità finanziarie, terrà banco almeno fino a febbraio. Intanto, come riporta Bloomberg, il club di Manchester avrebbe provato a contrattare con la Premier League, prima del verdetto emesso durante la sosta per le Nazionali, per il pagamento di una maxi multa per evitare sanzioni come retrocessione e revoca dei titoli. Le speranze del City, però, si sono spente sul nascere in virtù della continua proclamazione d’innocenza e il successivo rifiuto da parte della Premier League.

Foto: Sito Manchester City