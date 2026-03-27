Caso Lukaku: ultimatum del Napoli. Entro lunedì l’attaccante dovrà essere a Castel Volturno

27/03/2026 | 21:09:40

C’è un caso Lukaku in casa Napoli in questa sosta per le Nazionali. L’attaccante belga era partito per raggiungere il ritiro della Nazionale salvo poi lasciarlo, per mettersi a disposizione di Conte e allenarsi con il Napoli. Ma il giocatore non è mai tornato a Castel Volturno. Un fatto che ha ovviamente irritato e non poco la società campione d’Italia.

Addirittura Lukaku ha staccato il telefono e risulta irreperibile (un po’ come fece quando diede l’addio all’Inter).

Il Napoli ha dato un ultimatum al giocatore, tramite i suoi agenti. Ultimatum che è quello di presentarsi entro lunedì in ritiro, altrimenti si arriverà allo scontro.

Foto: sito Napoli