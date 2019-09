Caso Lukaku, le parole di Demba Ba: “Ecco perché non ho mai giocato in Serie A”

Dopo l’episodio che ha visto coinvolti i tifosi del Cagliari e Romelu Lukaku, anche l’ex attaccante del Chelsea Demba Ba si è espresso sulla questione: “Questa è la ragione per cui ho deciso di non giocare mai in Serie A, quando ho potuto… E a questo punto spero che tutti i giocatori di colore vengano via dalla Serie A! Sicuramente non fermerà la loro stupidità e l’odio, ma almeno non influenzeranno le altre razze”, ha scritto sui social.

Foto: Twitter Inter