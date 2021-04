Caso Lazio-Torino, Procura apre un’inchiesta sul club granata. Cairo: “Meglio così”

La Procura Federale ha aperto ieri un’inchiesta sul Torino per il comportamento del club granata prima dell’incontro del 2 marzo contro la Lazio. Su questa inchiesta la Gazzetta dello Sport ha sentito Urbano Cairo che si è detto tranquillo: “Contento sia stata aperta un’inchiesta, anche se è un atto dovuto. Sarà così possibile dimostrare come il Torino si sia comportato in maniera inappuntabile“. Poi, a proposito del legale della Lazio che martedì aveva parlato di ‘truffa’, ha aggiunto: “Valuteremo anche se querelare l’avvocato Gentile per le sue dichiarazioni“.

Foto: Twitter ufficiale Torino