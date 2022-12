La Procura rinuncia all’appello: nessuna misura cautelare per la Juve

La Procura di Torino ha deciso di non accettare la richiesta della Juventus e quindi di rinunciare all’appello e alle richieste di misura cautelare richieste dalla Juventus. L’appello riguardava anche una cifra di 437mila euro, che la Procura avrebbe preso come preventivo per quanto riguarda l’accusa di reato rivolta alla Juventus che a seconda dei giudici non ha dichiarato ingenti somme di denaro. Niente misure cautelari, dunque, per la Juve e per l’ex Cda bianconero.

Foto: Twitter Juventus