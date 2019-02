Caso Icardi, Wanda in lacrime: “La fascia? Come se gli avessero tagliato una gamba. Non vogliamo lasciare l’Inter”

Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka su Canale 5. Ecco le sue parole: “La nostra presenza a San Siro? Non abbiamo mai avuto dubbio nell’esserci, come moglie del capitano ci sono sempre. Anche come mamma… Il mio unico dubbio era la piccola Francesca con la varicella ma Mauro mi ha convinto, anche perché c’era pure suo papà dall’Argentina. Il sasso contro la macchina? Non volevamo farlo uscire, ma quando fai una denuncia succede così. Per fortuna è successo in un posto dove c’erano le telecamere. In quel momento Mauro dormiva, perché si allenava al pomeriggio. Ho chiamato un mio amico all’Inter, qui è la mia famiglia, e poco dopo mi ha chiamato Marotta e abbiamo sistemato tutto. Sono stati molto carini. La fascia tolta? Alcuni potrebbero dire che gli hanno tolto un braccio, per me gli hanno tagliato una gamba. Gioca con orgoglio per questa maglia, e non pensa al denaro. Lo sanno tutti che non ha fatto scelte pensando ai soldi, avrebbe reagito in altre maniere se non avesse tenuto alla maglia. Ha sempre fatto tutto per onorare la fascia, non era facile dopo Zanetti. Non ci sono state mai avvisaglie. Eppure siamo sempre in contatto con Marotta ed Ausilio, è stata una sorpresa per me e l’ho saputo tramite Twitter. I malumori dello spogliatoio? I giornali dicono così ma in questo mondo social non posso pensare così. Nessuno del club mi ha mai detto niente, a Mauro neanche. Per noi l’Inter è una famiglia, e non me ne voglio andare”.

Foto: Twitter Tiki Taka