Caso Icardi: colpita da un sasso l’auto di Wanda Nara, a bordo anche i figli

In casa Inter tiene ancora banco il caso Mauro Icardi. Il centravanti italo-argentino, ieri a riposo a causa di un’infiammazione al ginocchio destro, è sempre più in rotta di collisione con l’ambiente. Intanto, questo tipo di clima ha coinvolto anche la moglie dell’ormai ex capitano nerazzurro. Nelle scorse ore, infatti, Wanda Nara è stata vittima di un blitz da parte di alcuni facinorosi che, mentre si dirigeva verso le autostrade in zona San Siro, hanno colpito la sua auto con un sasso. A bordo, inoltre, erano presenti anche i figli della coppia.

Foto: us.as.com