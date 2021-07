Lazio, caso Hysaj: arriva il comunicato del club in difesa del calciatore

La Lazio alza la voce e si schiera in difesa del nuovo acquisto Elseid Hysaj, insultato pesantemente dalla tifoseria biancoceleste per aver intonato la canzone “Bella Ciao” in un video poi finito sui social. Ecco il comunicato del club romano:

“È compito della Società tutelare un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e politiche che certamente in questo caso nulla hanno a che vedere con il contesto informale ed amichevole in cui si è svolto l’episodio. Il ritiro della squadra deve proseguire nel massimo impegno sportivo e nel clima di serenità che si è respirato fino ad oggi”.

Foto: Twitter Lazio